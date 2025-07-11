«Я поджигаю себя»: Джозеф Куинн — как играл Человека-факела в «Фантастической четвёрке»

Во время пресс-тура «Фантастической четвёрки» актёр Джозеф Куинн, сыгравший в фильме Человека-факела, рассказал, каково было играть персонажа.

Актёр в шуточной форме рассказал, что ему приходилось «поджигать себя» постоянно, а в некоторых случаях его поджигали другие.

Иногда я поджигал себя, иногда меня поджигали другие. Ожоги — это то, что происходит, с этим невозможно бороться, к этому привыкаешь.

Сюжет будущей ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей.

Премьера ленты за рубежом состоится 25 июля.