Сегодня стартовал сериал «Декстер: Воскрешение». Для просмотра на Paramount+ уже доступны две первые серии.

Третья серия выйдет 18 июля, а финальный эпизод прибудет 5 сентября.

«Декстер: Воскрешение» — прямое продолжение «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году и должен был завершить историю героя. К роли Декстера в сиквеле снова вернулся актёр Майкл Си Холл — его персонаж вновь начинает вести преступную деятельность, связавшись с властными структурами Нью-Йорка.

В шоу звёздный актёрский состав: в проекте сыграли Ума Турман («Убить Билла»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Кристен Риттер («Джессика Джонс») и другие артисты.