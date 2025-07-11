Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Esports World Cup 2025. Групповой этап. День 4. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал сериал «Декстер: Воскрешение»

Стартовал сериал «Декстер: Воскрешение»
Комментарии

Сегодня стартовал сериал «Декстер: Воскрешение». Для просмотра на Paramount+ уже доступны две первые серии.

Третья серия выйдет 18 июля, а финальный эпизод прибудет 5 сентября.

«Декстер: Воскрешение» — прямое продолжение «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году и должен был завершить историю героя. К роли Декстера в сиквеле снова вернулся актёр Майкл Си Холл — его персонаж вновь начинает вести преступную деятельность, связавшись с властными структурами Нью-Йорка.

В шоу звёздный актёрский состав: в проекте сыграли Ума Турман («Убить Билла»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Кристен Риттер («Джессика Джонс») и другие артисты.

Материалы по теме
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android