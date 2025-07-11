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«Я говорил ему замолчать, и он всё понимал»: режиссёр «Супермена» — о Дэвиде Коренсвете

«Я говорил ему замолчать, и он всё понимал»: режиссёр «Супермена» — о Дэвиде Коренсвете
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Издание GQ взяло интервью у режиссёра нового «Супермена» Джеймса Ганна. Он рассказал о работе с исполнителем главной роли Дэвидом Коренсветом.

По словам постановщика, актёр постоянно задавал очень много вопросов и иногда действовал ему на нервы. Но стоило режиссёру попросить Дэвида замолчать в грубой форме — он всё понимал и переставал надоедать. Ганн отметил, что у них с актёром сложились прекрасные отношения и он не воспринимал ругательства постановщика на свой счёт.

Вопросы Дэвида просто великолепны, и я прекрасно понимаю, что он старался сделать фильм лучше. Но иногда он задавал слишком много лишних вопросов. Я каждый раз думал «О боже, Дэвид, остановись хоть на минутку». Самое замечательное в нас с Дэвидом то, что он знает пределы моего терпения. И когда я говорил: «Дэвид, замолчи» — он всё прекрасно понимал и не принимал на свой счёт. На мой взгляд, у нас сложились прекрасные отношения, ведь я привык быть чувствительным с актёрами. Дэвид оказался не настолько чувствительным.

Новый «Супермен» стал первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Премьера картины состоялась 11 июля.

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