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Съёмки приквела сериала «Пацаны» про Солдатика и Грозу стартуют в августе

Съёмки приквела сериала «Пацаны» про Солдатика и Грозу стартуют в августе
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На шоу Live Kelly and Mark гостем стал звезда сериалов «Пацаны» и «Сверхъестественное» Дженсен Эклс. Он рассказал о съёмках приквела супергеройского шоу.

По словам артиста, производство нового сериала стартует в августе. Он также отметил, что «Восхождение Vought» выйдет в 2026 году и что проект будет не менее безумным, чем оригинальное шоу.

Шоу, в котором я начну сниматься в следующем месяце, это «Восхождение Vought» спин-офф сериала «Пацаны». Сериал выйдет в 2026 году. Он будет не менее безумным, чем «Пацаны».

Действие приквела будет происходить в Нью-Йорке 1950-х годов. Главными героями выступят Солдатик, сыгранный Дженсеном Эклсом, и Гроза, которую в оригинальном сериале сыграла актриса Ая Кэш. В новом шоу также будет линия, в которой расследуют загадочное убийство, затронувшее многих героев.

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