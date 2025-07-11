В Египте снимут ремейк российской комедии «Холоп»

На творческой встрече в рамках фестиваля «Горький fest» выступила сценаристка комедии «Холоп» Дарья Грацевич. Она рассказала, что знаменитый фильм получит египетский ремейк.

Сценаристка отметила, что консультирует автора новой версии комедии. При этом создатель сам будет отвечать за персонажей и юмор.

Сейчас идёт работа с египетским автором, и я просто консультирую, чтобы ничего не было потеряно, чтобы формат работал. Это другой менталитет, другая культура. Локальный автор отвечает за всё – за героев, за шутки, за гэги, за местный колорит. Я здесь только наблюдатель.

Оригинальный «Холоп» режиссёра Клима Шипенко вышел в 2019 году и стал хитом. При бюджете в 160 млн рублей картина собрала в отечественном прокате более 3 млрд рублей. Вторая часть вышла в 2023 году и также стала успешной. Премьера «Холопа 3» состоится в 2026 году. Картина также получила ремейки во Франции и Турции.