Дэвид Коренсвет получил всего $ 750 тыс. за главную роль в новом «Супермене» — инсайдер

Инсайдер Мэтью Беллони сообщил о подробностях производства фильма «Супермен» Джеймса Ганна. Журналист рассказал о зарплатах трёх главных актёров картины.

По данным Беллони, исполнители ведущих ролей Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн, которые сыграли Супермена и Лоис Лейн, заработали всего по $ 750 тыс. Новая картина — их первый крупный блокбастер в кино, потому такой гонорар логичен для актёров, которые в большинстве случаев играли только в сериалах.

Более популярный артист Николас Холт, который сыграл в «Супермене» злодея Лекса Лютора, получил $ 2 млн за роль. Отмечается, что крупный гонорар был согласован с ним из-за того, что он выступает самым известным актёром в супергеройской ленте.

Журналист также рассказал, что все трое исполнителей ведущих ролей могут получать бонусы к гонорару в зависимости от успеха «Супермена» в прокате. Инсайдер отметил, что студия Warner Bros. значительно сэкономила из-за скромной зарплаты артистов.