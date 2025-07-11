Расписание выхода первого сезона сериала «Декстер: Воскрешение»

11 июля стартовал первый сезон сериала «Декстер: Воскрешение». По сюжету нового шоу, Декстер отправляется на поиски своего сына в Нью-Йорк. Там он знакомится с миллиардером, который собирает вместе разных серийных убийц из США.

В первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждое воскресенье на сервисе Paramount+, где уже доступно два первых эпизода. Премьера финальной серии состоится 7 сентября.

Расписание выхода первого сезона «Декстер: Воскрешение»