Расписание выхода первого сезона сериала «Декстер: Воскрешение»
11 июля стартовал первый сезон сериала «Декстер: Воскрешение». По сюжету нового шоу, Декстер отправляется на поиски своего сына в Нью-Йорк. Там он знакомится с миллиардером, который собирает вместе разных серийных убийц из США.
В первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждое воскресенье на сервисе Paramount+, где уже доступно два первых эпизода. Премьера финальной серии состоится 7 сентября.
Расписание выхода первого сезона «Декстер: Воскрешение»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|11 июля
|2-я серия
|11 июля
|3-я серия
|20 июля
|4-я серия
|27 июля
|5-я серия
|3 августа
|6-я серия
|10 августа
|7-я серия
|17 августа
|8-я серия
|24 августа
|9-я серия
|31 августа
|10-я серия
|7 сентября
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