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Сериал Декстер: Воскрешение, 1-й сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода первого сезона сериала «Декстер: Воскрешение»
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11 июля стартовал первый сезон сериала «Декстер: Воскрешение». По сюжету нового шоу, Декстер отправляется на поиски своего сына в Нью-Йорк. Там он знакомится с миллиардером, который собирает вместе разных серийных убийц из США.

В первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждое воскресенье на сервисе Paramount+, где уже доступно два первых эпизода. Премьера финальной серии состоится 7 сентября.

Расписание выхода первого сезона «Декстер: Воскрешение»

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 июля
2-я серия11 июля
3-я серия20 июля
4-я серия27 июля
5-я серия3 августа
6-я серия10 августа
7-я серия17 августа
8-я серия24 августа
9-я серия31 августа
10-я серия7 сентября
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