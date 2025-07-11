Расписание выхода третьего сезона «Основания»
11 июля стартовал третий сезон сериала «Основание». Научно-фантастическое шоу повествует о далёком будущем, когда люди расселились за пределами Земли и основали Галактическую империю. Учёный Гэри Селдон предсказал, что грядут страшные события для всего уклада человечества. Он создаёт организацию «Основание», которая должна восстановить расу людей после конца света.
В третий сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV+. Премьера заключительного эпизода состоится 12 сентября.
Расписание выхода третьего сезона «Основания»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|11 июля
|2-я серия
|18 июля
|3-я серия
|25 июля
|4-я серия
|1 августа
|5-я серия
|8 августа
|6-я серия
|15 августа
|7-я серия
|22 августа
|8-я серия
|29 августа
|9-я сери
|5 сентября
|10-я серия
|12 сентября
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