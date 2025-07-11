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Сериал Основание, 3-й сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона «Основания»
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11 июля стартовал третий сезон сериала «Основание». Научно-фантастическое шоу повествует о далёком будущем, когда люди расселились за пределами Земли и основали Галактическую империю. Учёный Гэри Селдон предсказал, что грядут страшные события для всего уклада человечества. Он создаёт организацию «Основание», которая должна восстановить расу людей после конца света.

В третий сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV+. Премьера заключительного эпизода состоится 12 сентября.

Расписание выхода третьего сезона «Основания»

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 июля
2-я серия18 июля
3-я серия25 июля
4-я серия1 августа
5-я серия8 августа
6-я серия15 августа
7-я серия22 августа
8-я серия29 августа
9-я сери5 сентября
10-я серия12 сентября
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