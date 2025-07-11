11 июля стартовал третий сезон сериала «Основание». Научно-фантастическое шоу повествует о далёком будущем, когда люди расселились за пределами Земли и основали Галактическую империю. Учёный Гэри Селдон предсказал, что грядут страшные события для всего уклада человечества. Он создаёт организацию «Основание», которая должна восстановить расу людей после конца света.

В третий сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV+. Премьера заключительного эпизода состоится 12 сентября.

Расписание выхода третьего сезона «Основания»