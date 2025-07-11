Удивлённые Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис — на новом постере «Чумовой пятницы 2»

Компания Disney выпустила новый постер фильма «Чумовая пятница 2». Продолжение знаменитой комедии 2003 года выйдет 8 августа.

Фото: Disney

В новой ленте повзрослевшая Анна в одиночку воспитывает свою дочь Харпер. Она решает выйти замуж за британского ресторатора Эрика Девиса, у которого тоже есть дочь по имени Лили. Семьи начинают конфликтовать, из-за чего они снова магическим образом меняются телами.

Главные роли вновь сыграли Линдси Лохан («Ловушка для родителей») и Джейми Ли Кёртис («Достать ножи»). Режиссёром ленты выступила Ниша Ганатра, работавшая над сериалами «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «И просто так».