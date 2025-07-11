«Работа всей моей жизни»: Том Холланд — об «Одиссее» Кристофера Нолана

Издание GQ взяло интервью у знаменитого актёра Тома Холланда («Человек-паук: Нет пути домой»). Он рассказал о съёмках в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана.

Артист называет производство картины «работой всей его жизни». Он отметил, что благодарен Нолану за новый опыт и знакомство с исполнителем главной роли Мэттом Дэймоном. Актёр также рассказал, что новая лента удивит зрителя, ведь такой эпичной картины они ещё не видели.

«Одиссея» — работа всей моей жизни, без сомнения. Лучший опыт на съёмочной площадке. Я думаю, что фильм будет непохож ни на что, что мы когда-либо видели. Работать с Кристофером Ноланом было просто фантастически. Быть в первых рядах, быть частью процесса, работать с настоящим мастером своего дела и учиться у него — это был лучший опыт в моей жизни. Мэтт Дэймон всегда был моим героем, Энн Хэтэуэй всегда была моей героиней. Я не мог и мечтать, что буду делить с ними сцены, учиться у них, дружить с ними. Я очень горжусь своей работой.

«Одиссея» выйдет в кино 17 июля 2026 года. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В фильме звёздный актёрский состав: Мэтт Дэймон, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.