Вышел русский трейлер фильма «Она сказала «Да!» со Скарлетт Йохансон — премьера 25 августа

Компания Arna Media представила русскоязычный трейлер фильма «Она сказала «Да!». Премьера мелодрамы в России состоится 25 августа.

Видео доступно во VK-группе Arna Media. Права на видео принадлежат Vertical.

Сюжет картины повествует о трёх сёстрах: красотке Виктории, карьеристке Кэтрин и семейной девушке Джорджине. Они возвращаются в родной город из-за своей мамы, которая в скором времени выходит замуж.

Главные роли в ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Сиенна Миллер («Казанова») и Эмили Бичем («Круэлла»). Постановщиком картины выступила актриса Кристин Скотт Томас — она знаменита по ролям в фильмах «Английский пациент » и «Её зовут Сара». Для неё лента «Она сказала «Да!» стала режиссёрским дебютом.