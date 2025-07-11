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Вышел новый постер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — премьера в октябре

Вышел новый постер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — премьера в октябре
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Компания HBO представила новый постер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Авторы хоррора также объявили дату премьеры — шоу выйдет в октябре на стриминговом сервисе Max.

Фото: HBO

События сериала разворачиваются в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма «Оно». Шоу рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного клоуна Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). К роле Пеннивайза вернётся актёр Билл Скарсгард («Носферату»). Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель обеих картин.

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