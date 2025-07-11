Virtus.pro с Михаилом Стаценко заняла второе место по Rennsport на Кубке мира в Эр-Рияде
В столице Саудовской Аравии завершился первый турнир в рамках Кубка мира по киберспорту — 2025. Лучшие команды по автосимулятору Rennsport разыграли призовой фонд $ 500 тыс.
В финал прошли Team Redline, Virtus.pro и Vitality. В итоге «медведи», в составе которых выступает российский симрейсер Михаил Стаценко, заняли второе место, уступив Redline почти 70 очков.
Результаты Esports World Cup 2025 по Rennsport
- Победитель: Team Redline (Люк Беннет, Джеферри Ритвельд, Себастьян Джоб, Кевин Сигги) — 232 балла;
- Второе место: Virtus.pro (Кевин Эллис-младший, Дэйр МакКормак, Михаил Стаценко, Войтек Фиала) — 164 балла;
- Третье место: Vitality (Тибо Казобон, Марсель Чинчик, Эрхан Яйовски, Джири Томан) — 114 баллов.
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