Snax переведён в запас состава G2 Esports по CS2

Польский киберспортсмен Януш Snax Погожельски переведён в запас основного состава G2 Esports по CS2. Об этом организация сообщила 11 июля на своей странице в социальных сетях.

На момент публикации материала G2 не уточнила, кто заменит Snax в стартовой пятёрке. Капитанские обязанности может взять на себя Неманья huNter- Ковач, один из самых опытных игроков коллектива.

Snax выступал за G2 Esports с июля 2024 года. За это время команда добилась крупных успехов — побед на BLAST Premier: Fall Final 2024 и BLAST Premier: World Final 2024, а также призовых мест на других международных турнирах.

Состав G2 Esports по CS2:

Неманья huNter- Ковач (Босния и Герцеговина);

Марио malbsMd Самайоа (Гватемала);

Никита HeavyGod Мартыненко (Россия/Израиль);

Олек hades Мишкевич (Польша).