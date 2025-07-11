Snax переведён в запас состава G2 Esports по CS2
Польский киберспортсмен Януш Snax Погожельски переведён в запас основного состава G2 Esports по CS2. Об этом организация сообщила 11 июля на своей странице в социальных сетях.
На момент публикации материала G2 не уточнила, кто заменит Snax в стартовой пятёрке. Капитанские обязанности может взять на себя Неманья huNter- Ковач, один из самых опытных игроков коллектива.
Snax выступал за G2 Esports с июля 2024 года. За это время команда добилась крупных успехов — побед на BLAST Premier: Fall Final 2024 и BLAST Premier: World Final 2024, а также призовых мест на других международных турнирах.
Состав G2 Esports по CS2:
- Неманья huNter- Ковач (Босния и Герцеговина);
- Марио malbsMd Самайоа (Гватемала);
- Никита HeavyGod Мартыненко (Россия/Израиль);
- Олек hades Мишкевич (Польша).
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