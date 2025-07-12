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XANTARES пропустит IEM Cologne 2025 по CS2 — его заменит xfl0ud

Состав Aurora Gaming по Counter-Strike 2 вынужден внести изменения перед стартом престижного турнира IEM Cologne 2025. Как сообщается в официальных соцсетях клуба, на ивенте не сыграет турецкий игрок Исмаилкан XANTARES Дурткардес.

Временной заменой станет его соотечественник, Ясин xfl0ud Коч, находящийся в запасе Heroic. Он выступит за Aurora на правах аренды. Официальный аккаунт команды заявил в социальных сетях:

xfl0ud сыграет за Aurora Gaming на правах аренды на IEM Cologne. Он заменит XANTARES, который пропустит турнир по семейным обстоятельствам.

Турнир IEM Cologne 2025 пройдёт с 23 июля по 3 августа в немецком Кельне. В соревновании примут участие 24 команды, а общий призовой фонд составит $ 1млн.

Обновлённый состав Aurora Gaming после замены: