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Аналитик Thorin — о будущем s1mple: на его месте я бы играл в CS 2 каждый день

Аналитик Thorin — о будущем s1mple: на его месте я бы играл в CS 2 каждый день
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Аналитик и инсайдер Дункан Thorin Шилдс прокомментировал ситуацию вокруг Александра s1mple Костылева, который, по всей видимости, покидает FaZe после возвращения Хельвийса broky Сауканца в основной состав.

Если бы я был на месте s1mple, то каждый день играл бы в CS — с командой или без. Иначе ты просто вернёшься туда, где был до лета.

Напомним, FaZe Clan уступила The Mongolz в четвертьфинале плей-офф на BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2. Команда заняла на мэйджоре 5-8-е место.

8 июля FaZe официально вернула broky в основной состав команды, что, скорее всего, означает завершение аренды s1mple. Cнайпер выступал за коллектив с весны, но теперь его будущее остаётся под вопросом.

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