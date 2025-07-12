Стало известно, кто будет комментировать FISSURE PlAYGROUND 1 по Counter-Strike 2
До старта турнира FISSURE PLAYGROUND 1 по Counter-Strike 2 осталось всего несколько дней — команды уже готовятся лететь в Белград, чтоб побороться за звание чемпионов и призовой фонд в $1 млн.
Аналитики:
- Степан brain Сиворонов
- Адилет keeN Нурсейтов
- Магеррам mAger Ахмедов
- Артем MouseTT Карягин
- Эмиль EmilShe1n Мамедов
- Павел PASHANOJ Легостаев
- Дмитрий hooch Богданов
Фото: FISSURE PLAYGROUND
Комментаторы:
- Никита sheyl Демешев
- Андрей Xoma Мироненко
- Георгий GrOm_0_ZeKa Жучков
- Тагир XRYST_T Хуснутдинов
- Александр zoneR Богатырев
Ведущими турнира будут Дмитрий Zloba Иринчук и Павел Toll Григорьев.
FISSURE Playground #1 пройдёт с 15 по 20 июля в Белграде. За $ 450 тыс. сразятся Virtus.pro, FURIA, GamerLegion и другие известные коллективы.
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