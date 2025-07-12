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Стало известно, кто будет комментировать FISSURE PlAYGROUND 1 по Counter-Strike 2

Стало известно, кто будет комментировать FISSURE PlAYGROUND 1 по Counter-Strike 2
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До старта турнира FISSURE PLAYGROUND 1 по Counter-Strike 2 осталось всего несколько дней — команды уже готовятся лететь в Белград, чтоб побороться за звание чемпионов и призовой фонд в $1 млн.

Аналитики:

  • Степан brain Сиворонов
  • Адилет keeN Нурсейтов
  • Магеррам mAger Ахмедов
  • Артем MouseTT Карягин
  • Эмиль EmilShe1n Мамедов
  • Павел PASHANOJ Легостаев
  • Дмитрий hooch Богданов

Фото: FISSURE PLAYGROUND

Комментаторы:

  • Никита sheyl Демешев
  • Андрей Xoma Мироненко
  • Георгий GrOm_0_ZeKa Жучков
  • Тагир XRYST_T Хуснутдинов
  • Александр zoneR Богатырев

Ведущими турнира будут Дмитрий Zloba Иринчук и Павел Toll Григорьев.

FISSURE Playground #1 пройдёт с 15 по 20 июля в Белграде. За $ 450 тыс. сразятся Virtus.pro, FURIA, GamerLegion и другие известные коллективы.

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