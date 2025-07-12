Стало известно, кто будет комментировать FISSURE PlAYGROUND 1 по Counter-Strike 2

До старта турнира FISSURE PLAYGROUND 1 по Counter-Strike 2 осталось всего несколько дней — команды уже готовятся лететь в Белград, чтоб побороться за звание чемпионов и призовой фонд в $1 млн.

Аналитики:

Степан brain Сиворонов

Адилет keeN Нурсейтов

Магеррам mAger Ахмедов

Артем MouseTT Карягин

Эмиль EmilShe1n Мамедов

Павел PASHANOJ Легостаев

Дмитрий hooch Богданов

Фото: FISSURE PLAYGROUND

Комментаторы:

Никита sheyl Демешев

Андрей Xoma Мироненко

Георгий GrOm_0_ZeKa Жучков

Тагир XRYST_T Хуснутдинов

Александр zoneR Богатырев

Ведущими турнира будут Дмитрий Zloba Иринчук и Павел Toll Григорьев.

FISSURE Playground #1 пройдёт с 15 по 20 июля в Белграде. За $ 450 тыс. сразятся Virtus.pro, FURIA, GamerLegion и другие известные коллективы.