Aurora вышла в плей-офф Esports World Cup 2025 по Dota 2 с первого места

Состав Aurora Gaming по Dota 2 вышел в плей-офф Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде с первого места в группе. Российская команда обеспечила себе минимум топ-8 по итогам турнира с призовым фондом $ 3 млн.

В решающей серии команда TORONTOTOKYO и Mira победила европейскую Tundra Esports со счётом 2:1.

Прямые путёвки в плей-офф ранее получили Team Spirit, Team Liquid и BetBoom Team. Остальные 12 команд примут участие в дополнительном раунде на вылет — матчи пройдут 12 и 13 июля.

Esports World Cup по Dota 2 проходит с 8 по 19 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Общий призовой фонд турнира по «Доте» составляет $ 3 млн, а всего в рамках всех соревнований Кубка мира будет разыграно более $ 70 млн — фестиваль будет проходить до конца августа.