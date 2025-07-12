Расписание матчей первого дня этапа на выбывание Esports World Cup 2025 по Dota 2

В субботу, 12 июля, в Эр-Рияде начнутся первые матчи на вылет турнира по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту.

Сегодня коллективы, которые заняли третьи и четвёртые места в группах, встретятся между собой. Проигравшие покинут турнир, получив по $ 50 тыс. призовых. Победители сыграют в следующем этапе уже завтра, 13 июля.

Расписание матчей Esports World Cup 2025 по Dota 2 на субботу, 12 июля:

12:00. Xtreme Gaming (Китай) — Execration (Филиппины);

15:30. Team Yandex (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);

— Shopify Rebellion (Северная Америка); 15:30. HEROIC (Южная Америка) — Talon Esports (Юго-Восточная Азия);

19:00. Team Falcons (Ближний Восток) — Virtus.pro (Россия).

Esports World Cup по Dota 2 проходит с 8 по 19 июля в столице Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира по «Доте» составляет $ 3 млн, а всего в рамках всех соревнований Кубка мира будет разыграно более $ 70 млн.