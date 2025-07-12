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Esports World Cup 2025. Групповой этап. День 5. Стрим В
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Расписание игр первого дня этапа на выбывание Esports World Cup 2025 по Dota 2 — матчи субботу, 12 июля

Расписание матчей первого дня этапа на выбывание Esports World Cup 2025 по Dota 2
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В субботу, 12 июля, в Эр-Рияде начнутся первые матчи на вылет турнира по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту.

Сегодня коллективы, которые заняли третьи и четвёртые места в группах, встретятся между собой. Проигравшие покинут турнир, получив по $ 50 тыс. призовых. Победители сыграют в следующем этапе уже завтра, 13 июля.

Расписание матчей Esports World Cup 2025 по Dota 2 на субботу, 12 июля:

  • 12:00. Xtreme Gaming (Китай) — Execration (Филиппины);
  • 15:30. Team Yandex (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • 15:30. HEROIC (Южная Америка) — Talon Esports (Юго-Восточная Азия);
  • 19:00. Team Falcons (Ближний Восток) — Virtus.pro (Россия).

Esports World Cup по Dota 2 проходит с 8 по 19 июля в столице Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира по «Доте» составляет $ 3 млн, а всего в рамках всех соревнований Кубка мира будет разыграно более $ 70 млн.

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