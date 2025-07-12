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Зрители оценили «Супермена» Джеймса Ганна на уровне «Человека из стали»

Зрители оценили «Супермена» Джеймса Ганна на уровне «Человека из стали»
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11 июля состоялась премьера фильма «Супермен» Джеймса Ганна. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Супергеройская лента получила оценку «А-». Точно такой же рейтинг получил предыдущий фильм о Супермене «Человек из стали» Зака Снайдера. Кроме того, новинку оценили так же, как и предыдущий супергеройский фильм 2025 года «Громовержцы» от студии Marvel.

Фото: CinemaScore

«Супермен» рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

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