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Звезда «Супермена» Дэвид Коренсвет послал актрису Рэйчел Броснахэн на съёмках фильма

Звезда «Супермена» Дэвид Коренсвет послал актрису Рэйчел Броснахэн на съёмках фильма
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Издание People взяло интервью у исполнителя главной роли в фильме «Супермен» Дэвид Коренсвет. Он рассказал о конфликте, который возник на съёмках супергеройской картины.

По словам актёра, Рэйчел Броснахэн, исполнившая роль Лоис Лейн, произнесла обидную реплику, из-за чего ему пришлось послать её куда подальше. Коренсвет отметил, что все были шокированы таким высказыванием.

Рэйчел Броснахэн заставила меня ругаться на съёмках фильма. То, как она произнесла одну реплику, заставило меня невольно воскликнуть: «Да пошла ты». Думаю, это стало шоком для всех нас. Она застала меня врасплох и в тот момент очень сильно обидела. И поэтому я, в своём образе, ответил ей тем же.

О какой сцене идёт речь, артист не сказал. Судя по реакции, Броснахэн не обиделась на резкое высказывание Коренсвета.

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

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