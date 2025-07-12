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Фильм «Лило и Стич 2» начнут снимать в начале 2026 года — инсайдер

Фильм «Лило и Стич 2» начнут снимать в начале 2026 года — инсайдер
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Инсайдер Скайлер Шулер раскрыл подробности второй части фильма «Лило и Стич 2». Журналист назвал дату начала съёмок картины.

По словам инсайдера, производство сиквела начнётся в начале 2026 года. Он отметил, что есть вероятность появления персонажа Ганту, который был в оригинальном мультфильме, но не был показан в ремейке.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Ремейк оригинального мультфильма вышел 22 мая и за это время собрал в прокате по всему миру более $ 970 млн. Продолжение картины анонсировали 26 июня.

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