Фильм «Лило и Стич 2» начнут снимать в начале 2026 года — инсайдер

Инсайдер Скайлер Шулер раскрыл подробности второй части фильма «Лило и Стич 2». Журналист назвал дату начала съёмок картины.

По словам инсайдера, производство сиквела начнётся в начале 2026 года. Он отметил, что есть вероятность появления персонажа Ганту, который был в оригинальном мультфильме, но не был показан в ремейке.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Ремейк оригинального мультфильма вышел 22 мая и за это время собрал в прокате по всему миру более $ 970 млн. Продолжение картины анонсировали 26 июня.