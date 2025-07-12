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Звезда «Ходячих мертвецов» Джеффри Дин Морган сыграет в молодёжном сериале от Amazon

Звезда «Ходячих мертвецов» Джеффри Дин Морган сыграет в молодёжном сериале от Amazon
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Издание Variety сообщило, что в актёрском составе сериала Sterling Point («Стерлинг-Пойнт») произошло пополнение. В шоу сыграет звезда «Ходячих мертвецов» и «Пацанов» Джеффри Дин Морган.

Сюжет повествует о девушке Энни, которая вместе с братом-близнецом Коннором выросла в Нью-Йорке. Однажды она узнаёт, что её дед оставил им в наследство остров на озере. Сериал описывают как драматическое шоу с элементами комедии.

В шоу сыграют Элла Рубин («Дожить до рассвета»), Амели Хёферль («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») и Джей Дюпласс («Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса»). Автором сериала выступит Меган Парк — режиссёр ленты «Последствия» с Дженной Ортегой. Новый проект выпустит студия Amazon на стриминговом сервисе Prime Video.

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