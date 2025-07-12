Первый зампред Центрального банка сравнил Россию с Warhammer 40,000

На подкасте «Куда смотрит ЦБ?» гостем стал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Он рассказал об экономической ситуации в стране на примере игровой вселенной Warhammer 40,000.

Зампред отметил, что в научно-фантастическом мире гораздо более напряжённая обстановка, чем в России. По словам Чистюхина, в Warhammer не обсуждают такие вещи, как вопросы финансового регулирования и развития денежно-кредитной политики.

Ситуация в Warhammer 40,000, тот кризис, который там существует, он намного более тяжёлый, чем та ситуация, которую мы имеем сегодня. Это вообще несравнимые вещи, и, слава тебе, Господи, в Warhammer 40,000 не обсуждаются вопросы финансового регулирования, развития финрынков и денежно-кредитной политики.

Владимир Чистюхин также объяснил, что знаком со вселенной Warhammer 40,000. Он рассказал, что читал достаточно много литературы по научно-фантастической франшизе.