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Первый зампред Центрального банка сравнил Россию с Warhammer 40,000

Первый зампред Центрального банка сравнил Россию с Warhammer 40,000
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На подкасте «Куда смотрит ЦБ?» гостем стал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Он рассказал об экономической ситуации в стране на примере игровой вселенной Warhammer 40,000.

Зампред отметил, что в научно-фантастическом мире гораздо более напряжённая обстановка, чем в России. По словам Чистюхина, в Warhammer не обсуждают такие вещи, как вопросы финансового регулирования и развития денежно-кредитной политики.

Ситуация в Warhammer 40,000, тот кризис, который там существует, он намного более тяжёлый, чем та ситуация, которую мы имеем сегодня. Это вообще несравнимые вещи, и, слава тебе, Господи, в Warhammer 40,000 не обсуждаются вопросы финансового регулирования, развития финрынков и денежно-кредитной политики.

Владимир Чистюхин также объяснил, что знаком со вселенной Warhammer 40,000. Он рассказал, что читал достаточно много литературы по научно-фантастической франшизе.

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