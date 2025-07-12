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Продажи хайповой игры Peak достигли 5 млн копий

Продажи хайповой игры Peak достигли 5 млн копий
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Студия Aggro Crab сообщила, что продажи хайповой игры Peak достигли 5 млн копий. Такого результата проект добился меньше чем за месяц — релиз кооперативной видеоигры состоялся 16 июля в Steam. Учитывая бюджет Peak в размере $ 200 тыс., для разработчиков экшен оказался однозначно успешным.

Фото: Aggro Crab

Peak представляет из себя совместную игру о восхождении, где малейшая ошибка может привести к гибели. Играть можно как в одиночку, так и в компании друзей, что, конечно, веселее. Цель — сбежать с таинственного острова, а чтобы это сделать, нужно подняться на вершину вулкана и дождаться эвакуации.

Для игры 11 июля вышло крупное обновление, которое принесло поддержку 11 языков. В числе локализаций также присутствует русский перевод.

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