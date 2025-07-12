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В пятом сезоне сериала «Ведьмак» появится Шани — СМИ

В пятом сезоне сериала «Ведьмак» появится Шани — СМИ
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Издание Redanian Intelligence сообщило, что в сериале «Ведьмак» появится известный персонаж из вселенной Анджея Сапковского. Зрители увидят в шоу Шани — студентку-медика, которая помогает Геральту из Ривии.

По данным издания, персонажа сыграет актриса Эмили-Джо Янг. Сама Шани появится только в конце пятого сезона, который станет финальным для сериала.

В оригинальном цикле книг Шани появляется совсем ненадолго. Популярной среди фанатов она стала благодаря играм от CD Projekt RED — в первой части серии героиня сыграла важную роль и была одним из романтических выборов. Персонаж также появился в дополнении для «Ведьмака 3» под названием «Каменные сердца».

Четвёртый сезон «Ведьмака» сняли в октябре 2024 года. Роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла («Человек из стали»), после того как тот ушёл из проекта. Дата выхода продолжения пока неизвестна.

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