«Рад, что подождал»: Дэвид Коренсвет впервые посмотрел «Супермена» только на премьере

Издание The New York Times взяло интервью у исполнителя главной роли в фильме «Супермен» Дэвида Коренсвета. Он рассказал о том, когда смог впервые посмотреть новую супергеройскую картину.

По словам артиста, в отличие от некоторых своих коллег, он впервые увидел ленту только на мировой премьере. Коренсвет отметил, что таким образом смог быть ближе к зрителям и стать свидетелем своего самого масштабного проекта вместе с остальными.

Рад, что подождал. Если бы я увидел фильм слишком рано, я бы, возможно, чувствовал себя более смущённым. На премьере я мог вместе со зрителями болеть за Супермена. Раз уж этот фильм — самый масштабный мой проект, то почему бы не увидеть его в тёплой атмосфере вместе со всеми?

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Режиссёром выступил Джеймс Ганн — автор «Стражей галактики» и

«Отряда самоубийц: Миссия навылет». Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён.