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Спин-офф сериала «Король Талсы» с Сэмюэлом Л. Джексоном лишился шоураннера

Спин-офф сериала «Король Талсы» с Сэмюэлом Л. Джексоном лишился шоураннера
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Издание Variety сообщило, что спин-офф сериала «Король Талсы» под названием «Король Нового Орлеана» лишился шоураннера. Проект покинул Дэйв Эриксон — автор известного шоу «Бойтесь ходячих мертвецов».

По данным СМИ, причиной ухода автора стал конфликт графиков. Сейчас ведётся поиск нового шоураннера, который возглавит проект. Студия Paramount информацию пока не комментировала.

Сериал «Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Главного героя сыграл Сильвестр Сталлоне («Рокки»). Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. Шоу уже продлили на третий сезон. В спин-оффе главную роль должен сыграть Сэмюэл Л. Джексон.

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