Джонни Депп снова сыграет Джека Воробья в грядущих «Пиратах Карибского моря» — инсайдер

Инсайдер Скайлер Шулер сообщил, что в новых «Пиратах Карибского моря» могут вернуться главные герои оригинальной трилогии. Речь идёт о Джеке Воробье, Уилле Тёрнере и Элизабет Свонн.

По данным инсайдера, Джонни Депп, Орландо Блум и Кира Найтли вернутся к своим знаменитым ролям. При этом, персонажи не будут главными в сюжете. Картина станет мягким перезапуском, который введёт во вселенную новых центральных героев.

Шулер также отметил, что работа над фильмом «Пираты Карибского моря» с Марго Робби в главной роли приостановлена. Вероятна, картина никогда не будет снята.

Ранее о возвращении главных героев франшизы высказывался Орландо Блум. Он говорил, что готов снова сыграть Уилла и что собрать всех персонажей вместе спустя 20 лет — отличная идея.