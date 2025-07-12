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Джонни Депп снова сыграет Джека Воробья в грядущих «Пиратах Карибского моря» — инсайдер

Джонни Депп снова сыграет Джека Воробья в грядущих «Пиратах Карибского моря» — инсайдер
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Инсайдер Скайлер Шулер сообщил, что в новых «Пиратах Карибского моря» могут вернуться главные герои оригинальной трилогии. Речь идёт о Джеке Воробье, Уилле Тёрнере и Элизабет Свонн.

По данным инсайдера, Джонни Депп, Орландо Блум и Кира Найтли вернутся к своим знаменитым ролям. При этом, персонажи не будут главными в сюжете. Картина станет мягким перезапуском, который введёт во вселенную новых центральных героев.

Шулер также отметил, что работа над фильмом «Пираты Карибского моря» с Марго Робби в главной роли приостановлена. Вероятна, картина никогда не будет снята.

Ранее о возвращении главных героев франшизы высказывался Орландо Блум. Он говорил, что готов снова сыграть Уилла и что собрать всех персонажей вместе спустя 20 лет — отличная идея.

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