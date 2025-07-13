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Esports World Cup 2025. Групповой этап. День 6. Стрим В
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Расписание игр второго дня этапа на выбывание Esports World Cup 2025 по Dota 2 — матчи воскресенья, 13 июля

Расписание матчей второго дня этапа на выбывание на Esports World Cup 2025 по Dota 2
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Сегодня, 13 июля в Эр-Рияде пройдёт ещё четыре серии на вылет в рамках турнира по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту — 2025.

Победители матчей выйдут в плей-офф, проигравшие покинут чемпионат на 9–12 месте, получив в качестве утешения по $ 75 тыс. призовых.

Расписание матчей Esports World Cup 2025 по Dota 2 на воскресенье, 13 июля:

  • 12:00. PARIVISION (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);
  • 15:30. Gaimin Gladiators (Европа) — Team Yandex (Россия);
  • 15:30. Tundra Esports (Европа) — Talon Esports (Юго-Восточная Азия);
  • 19:00. Natus Vincere (Украина) — Team Falcons (Ближний Восток).

Esports World Cup по Dota 2 проходит с 8 по 19 июля в столице Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира по «Доте» составляет $ 3 млн, а всего в рамках всех соревнований Кубка мира будет разыграно более $ 70 млн.

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