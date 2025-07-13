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«Пора прекращать снимать фильмы»: Джеймс Ганн хотел уйти из кино до «Стражей Галактики»

«Пора прекращать снимать фильмы»: Джеймс Ганн хотел уйти из кино до «Стражей Галактики»
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Издание GQ взяло интервью у режиссёра нового «Супермена» Джеймса Ганна. Он рассказал о своей карьере до съёмок популярного фильма Marvel «Стражи Галактики».

По словам постановщика, до общения с главой студии Marvel Кевином Файги он планировал уйти из кино и даже предупредил об этом своего агента. Всё из-за провала своего фильма «Супер» 2010 года. Но его переубедила история говорящего енота Ракеты из «Стражей Галактики» — драма персонажа заставила его взяться за этот фильм.

Я встречался с Кевином Файги несколько раз, и мы обсуждали разные вопросы. А потом, когда настала очередь «Стражей Галактики», я оказался в действительно странном положении в моей карьере. Я был подавлен, ведь это было после выхода моего фильма «Супер». И я такой: «Знаешь что? Думаю, мне пора прекращать режиссировать фильмы». Сняв ленту за $ 3 млн, который не окупился, я не думал, что меня возьмут снимать фильмы Marvel. Меня позвали в «Стражей Галактики» сразу после того, как я сообщил своему агенту, что уйду из кино. В Marvel мне показали идею «Стражей Галактики». Я не был уверен, что меня возьмут делать этот фильм, и я не был уверен, что сам хочу снимать фильм про говорящего енота. Но потом я понял, что он не просто персонаж — это герой, который будет чувствовать себя одиноко всю жизнь, ведь он не такой, как все. Драма Ракеты и побудила меня снимать эти фильмы.

В итоге режиссёр снял трилогию «Стражи Галактики», которая заработала в мировом прокате около $ 2,5 млрд и стала популярной среди фанатов фильмов Marvel. Сейчас Ганн работает над перезапуском киновселенной DC, первая картина которой вышла 11 июля — «Супермен». Новая супергеройская лента понравилась как зрителям, так и критикам: на Rotten Tomatoes картину рекомендуют к просмотру 82% журналистов и 93% зрителей.

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