Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Esports World Cup 2025. Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я занят созданием детективов»: Райан Джонсон не планирует снимать «Звёздные войны»

«Я занят созданием детективов»: Райан Джонсон не планирует снимать «Звёздные войны»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Rolling Stone взяло интервью у режиссёра серии фильмов «Достать ножи» Райана Джонсона. Он рассказал о новой трилогии «Звёздные войны», которую он разрабатывал.

По словам постановщика, он обсуждал концепцию новых фильмов космической саги с компанией Disney. Но потом он начал снимать «Достать ножи» и перестал работать над «Звёздными войнами». Джонсон также рассказал, что был бы рад вернуться к созданию новой трилогии, но пока он счастлив создавать детективы.

Была только концепция новой трилогии «Звёздных войн». Не было никаких набросков, трактовки или чего-то подобного. Мы отлично провели время, работая над восьмым эпизодом, и в Disney сказали: «Давайте продолжим». Я ответил: «Отлично». Но потом случились «Достать ножи»… и теперь я занят созданием детективов. Если в будущем появится возможность сделать что-то ещё в «Звёздных войнах», я буду в восторге. Но сейчас я просто занимаюсь своим делом и очень счастлив.

О разработке новой трилогии «Звёздных войн» от Райана Джонсона сообщили ещё в 2017 году. После этого никаких подвижек в её создании не было. Официально Disney не отменяла картины, но никакой информации больше не предоставляла. Ранее СМИ сообщали, что на отмену трилогии повлияла неоднозначная реакция от зрителей на «Звёздные войны: Последние джедаи», которых снял Джонсон.

Материалы по теме
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android