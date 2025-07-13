«Мечтаю сыграть пилота истребителя»: Дэвид Коренсвет — о «Звёздных войнах»

Издание Vanity Fair проверило на детекторе лжи звезду нового «Супермена» Дэвида Коренсвета. Он отвечал на вопросы, которые задавал ему коллега по супергеройской ленте Николас Холт.

Один из вопросов коснулся вселенной «Звёздных войн», которую обожает Коренсвет. Он рассказал, что хотел бы сыграть пилота истребителя X-wing, на которых летают повстанцы из космической саги. Артист подчеркнул, что с детства мечтал воплотить на экране джедая, но с возрастом больше полюбил авиацию.

Моя мечта, пожалуй, сыграть пилота истребителя X-wing в «Звёздных войнах». Сыграть джедая было моей детской мечтой, но теперь, когда я увлекаюсь авиацией, хочу сидеть в кабине X-wing. Звучит как отличная идея для фильма — ты просто сидишь в этой кабине и не нужно учиться хореографии.

Сейчас студия Disney как раз разрабатывает фильм про пилота истребителя Star Wars Starfighter. Режиссёром ленты выступит Шон Леви — автор прошлогоднего хита Marvel «Дэдпул и Росомаха». Одну из главных ролей сыграет звезда «Драйва» и «Барби» Райан Гослинг.