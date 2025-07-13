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Режиссёр Джеймс Ганн назвал «Приключения Паддингтона 2» одним из величайших фильмов

Режиссёр Джеймс Ганн назвал «Приключения Паддингтона 2» одним из величайших фильмов
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Блогер Konbini сводил в магазин DVD и Blu-Ray-дисков режиссёра нового «Супермена» Джеймса Ганна. Он рассказал о своём отношении к популярным фильмам.

Постановщик заострил внимание на диске с «Приключением Паддингтона 2». Он назвал семейную картину «одним из величайших фильмов, когда-либо созданных».

«Приключения Паддингтона 2» — настоящая классика. Люди думают, что я иронизирую, когда говорю это, но я не вру. Это один из величайших фильмов, когда-либо созданных.

Первая часть «Приключений Паддингтона» вышла в 2014 году и была тепло встречена зрителями. На агрегаторе IMDB картина получила оценку 7.3/10. Лента также стала успешной в прокате: при бюджете в $ 55 млн она собрала более $ 268 млн. Вторая часть вышла в 2017 году, а третья — в 2024 году. Оба сиквела стали не менее успешными, чем оригинал.

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