Фанат сериала «Разделение» собрал LEGO-набор по шоу — его похвалил Бен Стиллер

Блогер AntBandit собрал очередной набор лего и выложил видео с ним на YouTube. В этот раз он создал экспозицию, посвящённую популярному сериалу «Разделение».

Видео доступно на YouTube-канале AntBandit. Права на видео принадлежат AntBandit.

Парень в своём наборе воссоздал офис Lumon в виде диорамы с коридором без конца, который знаком фанатам шоу. Он также собрал «Комнату коз» и самый высокий водопад в мире по версии ORTBO.

Будучи большим поклонником «Разделения», я не мог не воссоздать некоторые любимые моменты из второго сезона в своей новой диораме. Всё, от «Комнаты коз», бесконечного коридора и самого высокого водопада в мире. Кто ещё с нетерпением ждёт третий сезон?

Один из создателей «Разделения» Бен Стиллер увидел композицию и похвалил автора. Он написал, что LEGO-набор получился «реально крутым».

Сериал «Разделение» стартовал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке, он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Второй сезон стартовал в январе и завершился в конце марта.