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«Я играю другого персонажа»: Джулия Гарнер — о злодее из новой «Фантастической четвёрки»

«Я играю другого персонажа»: Джулия Гарнер — о злодее из новой «Фантастической четвёрки»
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Издание BBC взяло интервью у исполнительницы роли Серебряного Сёрфера из фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Джулии Гарнер. Она рассказала о реакции фанатов на её версию персонажа.

После первой демонстрации Серебряного Сёрфера из нового фильма некоторым фанатам не понравилось, что злодеем теперь выступает женщина вместо каноничного мужского образа. Гарнер отметила, что её не очень волнует негативная реакция и что она сконцентрировалась на том, чтобы максимально достоверно сыграть антагониста.

Я не придала особого значения негативным рассуждениям. Я просто продолжила выполнять свою работу, чтобы достоверно сыграть персонажа. К тому же Серебряный Сёрфер в новом фильме — это Шалла-Бал. Так что это просто другая версия персонажа.

Серебряный Сёрфер уже появлялся на экране в фильме 2007 года «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного Сёрфера». В картине антагонист представлен в образе Норрина Радда, который не раз появлялся в комиксах Marvel. При этом Шалла-Бал также является каноничным персонажем из комиксов — она впервые появилась в отдельной серии про злодея в 1968 году.

Премьера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» состоится 25 июля. Сюжет ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей.

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