Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Esports World Cup 2025. Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я получил синяк в паховой области»: Дэвид Коренсвет — о съёмке полёта в «Супермене»

«Я получил синяк в паховой области»: Дэвид Коренсвет — о съёмке полёта в «Супермене»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Vanity Fair проверило на детекторе лжи звезду нового «Супермена» Дэвида Коренсвета. Он отвечал на вопросы, которые задавал ему коллега по супергеройской ленте Николас Холт.

Артиста спросили о самой ужасной травме, которую он получал во время работы над «Суперменом». Коренсвет рассказал, что получил огромный синяк в паховой зоне, когда снималась «эпическая» сцена полёта главного героя.

Есть кадры со съёмок, где меня подбрасывает в воздух — это такой замечательный и эпичный момент. Он есть в трейлере, в самом начале, где я встаю и выбиваю стекло, а потом выпрыгиваю из окна и лечу в воздух. В первом дубле, когда это происходит, я делаю мощный удар и подпрыгиваю, а потом просто кричу: «Мой пах». Так у меня появился огромный синяк.

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

Материалы по теме
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android