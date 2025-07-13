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Авторы cериала «Чёрное зеркало» больше не будут снимать знаменитое шоу

Авторы cериала «Чёрное зеркало» больше не будут снимать знаменитое шоу
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Издание Deadline сообщило, что создатели сериала «Чёрное зеркало» покинули свою продюсерскую компанию Broke & Bones. Чарли Брукер и Аннабель Джонс больше не будут принимать участие в производстве знаменитого шоу.

Шоураннеры покинули компанию спустя пять лет после её основания и получения инвестиций от стримингового сервиса Netflix. Официальная причина ухода авторов — окончание срока полномочий. При этом права на «Чёрное зеркало» остаются у Netflix, а значит, новые сезоны могут быть сняты с другими шоураннерами.

«Чёрное зеркало» — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие жизни. Каждая серия никак не связана с предыдущими: ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия. Премьера седьмого сезона состоялась 10 апреля. О съёмках продолжения пока не сообщалось.

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