Лосьон для тела от Существа — на новых постерах «Фантастической четвёрки: Первые шаги»

Marvel Studios представила новые постеры к фильму «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Премьера супергеройской картины состоится 25 июля.

На постерах главные герои ленты рекламируют различные вещи из их вселенной. Так, Мистер Фантастик представляет строгий мужской костюм, Женщина-невидимка — специальные перчатки, Человек-факел — парфюмерию. Самым оригинальным оказался супергерой Существо — он рекламирует лосьон для тела.

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» расскажет о величайшей команде супергероев в лице Фантастической четвёрки, которая будет вынуждена дать отпор пожирателю миров Галактусу, защищая свой дом. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в предыдущих фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.