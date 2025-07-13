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Появился первый кадр с Милли Олкок в образе Супергёрл

Появился первый кадр с Милли Олкок в образе Супергёрл
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Стилист по причёскам в фильме «Супермен» Линдси Макаллистер опубликовала новый кадр со съёмок картины. На нём впервые показана Милли Олкок в образе Супергёрл.

Фото: Соцсети Линдси Макаллистер

Линдси отметила, что подготовка актрисы к съёмкам заняла около восьми часов. Необходимо было осветлить волосы Олкок, чтобы образ девушки был максимально близок к канону из комиксов.

Стояла задача скорректировать цвет волос Милли за один день. Она молодец, ведь просидела в общей сложности восемь часов в своём кресле. Я годами работала в салонах, и осветление клиентов всегда было одной из моих любимых задач. Требовалось много фольги и тонирования. У меня нет готовых рецептов, я просто на глаз смешиваю всё, как сумасшедший химик. С нетерпением жду возможности увидеть Милли в «Супергёрл» в которой, к сожалению, мне не удалось принять участие.

Съёмки фильма «Супергёрл» завершились в мае этого года. Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании Суперпса и отправляется на некие «кровопролитные поиски мести». Главную роль сыграла звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок. Премьера картины состоится 26 июня 2026 года.

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