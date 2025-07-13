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Сборы нового «Супермена» достигли $ 217 млн — один из лучших стартов 2025 года

Сборы нового «Супермена» достигли $ 217 млн — один из лучших стартов 2025 года
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Сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли $ 122 млн в США. Картина заняла первое место среди лидеров проката, обогнав «Мир Юрского периода: Возрождение» и «Формулу-1». Кроме того, новая лента показала один из лучших стартов 2025 года, уступая только «Minecraft в кино» ($ 162 млн) и ремейку «Лило и Стич» ($ 146 млн).

По итогам первых выходных, сборы ленты по всему миру достигли $ 217 млн. При этом, бюджет супергеройского фильма составил около $ 225 млн. Картине понадобится уверенно держаться в прокате, чтобы начать приносить прибыль и привлечь внимание к новой киновселенной DC от Джеймса Ганна.

На успешный старт «Супермена» повлияли хорошие отзывы о фильме. На агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 82% «свежести» от критиков и 93% от зрителей.

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

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