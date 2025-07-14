Комедия «Плагиатор» возглавила кинопрокат в России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, комедия «Плагиатор» стала лидером проката России за минувший уикенд. За прошедшие выходные фильм собрал 42,1 млн рублей.

Второе место среди официального проката получила лента «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой в главной роли — ей удалось собрать 37,7 млн рублей. Далее идёт комедия с Юрием Стояновым «На деревню дедушке» — она собрала 32,3 млн рублей.

Если рассматривать фильмы, которые показывают в стране неофициально, то на второй позиции расположился «Супермен» Джеймса Ганна, собравший 41,8 млн рублей за прошедшие выходные.

«Плагиатор» рассказывает про Егора, который подпевает гостям в караоке, но он мечтает заниматься чем-то большим и построить счастливую жизнь со своей девушкой Юлей. Однажды он находит в своём шкафу портал в 1991 год и понимает, сколько возможностей перед ним открывается.