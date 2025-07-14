Стартовал сериал «Институт» по книге Стивена Кинга

Сериал «Институт» по одноимённому роману Стивена Кинга уже вышел. Для просмотра доступны две первые серии. Третий эпизод выйдет 20 июля.

Сюжет рассказывает историю подростка-гения Люка Эллиса, который после похищения приходит в себя в Институте — учреждении для детей, обладающих необычными способностями, как и он сам. Всех, кто попадает в Институт, ждут жестокие пытки.

Режиссёром сериала стал Джек Бендер, работавший над «Извне», а одни из главных ролей сыграли Бен Барнс и Мэри-Луиз Паркер. Одним из продюсеров шоу выступает сам писатель Стивен Кинг, что бывает довольно часто в экранизациях его работ.

Всего в первом сезоне будет восемь эпизодов.