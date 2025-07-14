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Стартовал сериал «Институт» по книге Стивена Кинга

Стартовал сериал «Институт» по книге Стивена Кинга
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Сериал «Институт» по одноимённому роману Стивена Кинга уже вышел. Для просмотра доступны две первые серии. Третий эпизод выйдет 20 июля.

Сюжет рассказывает историю подростка-гения Люка Эллиса, который после похищения приходит в себя в Институте — учреждении для детей, обладающих необычными способностями, как и он сам. Всех, кто попадает в Институт, ждут жестокие пытки.

Режиссёром сериала стал Джек Бендер, работавший над «Извне», а одни из главных ролей сыграли Бен Барнс и Мэри-Луиз Паркер. Одним из продюсеров шоу выступает сам писатель Стивен Кинг, что бывает довольно часто в экранизациях его работ.

Всего в первом сезоне будет восемь эпизодов.

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