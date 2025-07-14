Телеведущему Николаю Дроздову провели операцию по замене коленных суставов

Журналисты издания Mash сообщили, что известного российского телеведущего Николая Дроздова вчера экстренно госпитализировали для проведения операции. Цель операции — замена коленных суставов.

Если верить источнику информации, у 88-летнего ведущего развился деформирующий гонартроз коленных суставов 3-й степени. Одно колено почти не разгибается, из-за этого мужчина ходит с тростью, испытывает сильные боли и хромает.

Николай Дроздов проходил лечение таблетками и физиотерапией, назначенное врачами, но это помогло лишь временно решить проблему, а сейчас все недуги вернулись. Как прошла операция, не сообщается. Вероятно, всё завершилось успешно.