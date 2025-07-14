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Умер Александр Митта — режиссёр «Гори, гори, моя звезда» и «Сказки странствий»

Умер Александр Митта — режиссёр «Гори, гори, моя звезда» и «Сказки странствий»
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Режиссёр и сценарист Александр Митта умер на 93-м году жизни. Об этом его сын сообщил изданию ТАСС. Причина смерти Александра не называется, но отмечается, что Митта «сильно болел».

Мой дорогой папа ушёл из жизни сегодня. Любим, скорбим.

Митта снял множество картин, среди которых «Гори, гори, моя звезда», «Сказка странствий», «Экипаж» (1979), «Москва, любовь моя», «Шаг» и другие работы. Дебютировал в кино в 1961 году с фильмом «Друг мой, Колька!».

Среди прочих заслуг Александра — он был членом Союза кинематографистов России, членом правления гильдии кинорежиссёров России и автором книги «Кино между адом и раем».

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