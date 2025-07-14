Новая часть «Достать ножи» будет верна оригиналу и предложит «готической тон»

В недавнем интервью режиссёр Райан Джонсон рассказал, что третья часть «Достать ножи» будет более приземлённая, чем вторая. В этом плане лента будет похожа на первую часть.

Более того, Джонсон отметил, что свежая часть предложит «готический тон» и мрачную атмосферу.

Фильм невероятно отличается от второй части. Мы выпустили тизер-трейлер месяц назад. Он гораздо более готический, гораздо более приземлённый. В этом смысле фильм больше похож на первый. Он как бы возвращает нас к истинным истокам жанра, которые, предшествуя Агате Кристи, восходят к Эдгару Аллану По.

Фестивальная премьера третьей части «Достать ножи» состоится в октябре 2025 года, а 12 декабря фильм выйдет в цифре.