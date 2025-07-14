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Фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» будут снимать в реальных локациях

Фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» будут снимать в реальных локациях
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Во время недавнего интервью Том Холланд рассказал о съёмках фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». По словам актёра, производство ленты развернётся в духе «старомодного кинопроизводства».

Холланд пояснил, что снимать фильм будут преимущественно в реальных локациях, сведя компьютерную графику к минимуму.

Из-за CODIV-19 мы были сильно ограничены в том, что могли сделать в прошлом фильме, но теперь мы действительно собираемся вернуться к старомодному кинопроизводству и снимать в реальных локациях. Мы собираемся использовать улицы Глазго для масштабной сцены.

Актёр подчеркнул, что для фанатов это явно будет глотком свежего воздуха. Кинокомикс должен выйти в прокат 31 июля 2026 года.

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