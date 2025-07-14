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Режиссёр Александр Сокуров отреагировал на новость о смерти Александра Митты

Режиссёр Александр Сокуров отреагировал на новость о смерти Александра Митты
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Сегодня стало известно о смерти режиссёра и сценариста Александра Митты. На печальную новость отреагировал режиссёр Александр Сокуров в интервью изданию «Газета.Ru».

Мы с Миттой не были знакомы. Он был и останется замечательным режиссёром, автором, мастером. Соболезнования всем родным и близким.

Митта снял множество картин, среди которых «Гори, гори, моя звезда», «Сказка странствий», «Экипаж» (1979), «Москва, любовь моя», «Шаг» и другие работы. Дебютировал в кино в 1961 году с фильмом «Друг мой, Колька!». Среди прочих заслуг Александра — он был членом Союза кинематографистов России, членом правления гильдии кинорежиссёров России и автором книги «Кино между адом и раем».

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