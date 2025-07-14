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Второй сезон сериала «Букины» стартует 28 июля

Второй сезон сериала «Букины» стартует 28 июля
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Телеканал ТНТ озвучил дату старта второго сезона сериала «Букины». Это будет прямое продолжение истории о любимой миллионами семье, проживающей в Екатеринбурге, которое стартует 28 июля.

Новые серии расскажут, как Букины покидают привычный дом и возвращаются в легендарную двухэтажную квартиру. Казалось бы, всё как раньше – только герои изменились: Гена начал заботиться о здоровье, Даша неожиданно раскрыла в себе деловую жилку, а Рома успел жениться и теперь ждёт ребенка вместе с женой Зоей.

К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Александр Якин, Альбина Кабалина и Кирилл Кондратов. Ещё появится Павел Савинков в образе соседа Толика.

Снял второй сезон Шабан Муслимов, в прошлом работавший над оригинальным сериалом «Счастливы вместе».

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