Второй сезон сериала «Букины» стартует 28 июля

Телеканал ТНТ озвучил дату старта второго сезона сериала «Букины». Это будет прямое продолжение истории о любимой миллионами семье, проживающей в Екатеринбурге, которое стартует 28 июля.

Новые серии расскажут, как Букины покидают привычный дом и возвращаются в легендарную двухэтажную квартиру. Казалось бы, всё как раньше – только герои изменились: Гена начал заботиться о здоровье, Даша неожиданно раскрыла в себе деловую жилку, а Рома успел жениться и теперь ждёт ребенка вместе с женой Зоей.

К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Александр Якин, Альбина Кабалина и Кирилл Кондратов. Ещё появится Павел Савинков в образе соседа Толика.

Снял второй сезон Шабан Муслимов, в прошлом работавший над оригинальным сериалом «Счастливы вместе».