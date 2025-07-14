Умер Юрий Мороз — режиссёр «Каменской» и «Братьев Карамазовых»

В издании ТАСС сообщили о смерти режиссёра, актёра и продюсера Юрия Мороза. Мужчина ушёл из жизни в 68 лет. Официальная причина смерти Юрия не называется.

Мороз известен по работе над сериалами «Братья Карамазовы», «Каменская», «Апостол», «Инквизитор», «Угрюм-река» и другими проектами. В кино дебютировал в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел».

Мороз спродюсировал картины «Ликвидация», «Партизаны», «Тёмный мир в 3D», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Герой нашего времени» и другие проекты. В 2000 году Юрий получил специальный приз «Лучшая режиссёрская работа в телесериале» на фестивале «Бригантина» за сериал «Каменская».